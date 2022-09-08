Bolu Belediye Başkanı Özcan’dan Yunanistan’a karşı Cumhurbaşkanı’na destek

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Yunanistan’a karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek vererek, “Git cephede çatış, canlı bomba ol Yunan askerlerinin arasında patla, mutfakta patates soy. Hepsine hazırım” dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, son günlerde Yunanistan ile ülkemiz arasında yaşanan adalar soruyla ilgili belediye meclis toplantısında konuştu. Başkan Özcan, Yunanistan’ın işgal ettiği adaların geri alınması için kendisine verilecek her türlü görevde cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olduğunu söyledi.

“Yarın sabah gidelim”

Başkan Özcan, kamuflaj giyerek verilecek her göreve hazır olduğunu ifade ederek, “Cumhurbaşkanımız, ’Yunanlılar bizim adalarımızı işgal ediyor. Bu işgali yok hükmünde sayıyoruz. Bir gece ansızın gelebiliriz’ dedi. Bu konu 2004 yılında başladı. 2004 yılından bu yana Yunanlılar bize ait olduğu Lozan’ın orijinal metnine bakınca belli olan tek tek işgal ettiler. O adaları hızlı bir şekilde silahlandırdılar. Burnumuzun dibinde mangal yaptılar. Burada yapılan çevirmenin kokusu anakaramızdan duyuluyor. Bir gece ansızın gelmeye gerek yok, yarın sabah çıkalım gidelim. Ben hazırım. Bu yaşta kamuflaj giyip ne görev verirlerse yaparım. Git cephede çatış, canlı bomba ol Yunan askerlerinin arasında patla, mutfakta patates soy. Hepsine hazırım” dedi.

“Yaparsa çok mutlu olurum”

Tanju Özcan, “Yunanistan bu cesareti nereden buluyor. Bu ülkeyi çok mu güçsüz buluyorlar dışarıdan. Ülkeyi yönetenleri mi çok güçsüz görüyorlar. Ben anlamadım. Biz Yunanistan’ı kaç defa yendik. Gidip adalarımızı geri alalım. Ben varım. Bir Türk milliyetçisi olarak başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emriyle yarın adalara çıkalım. Bana da ne görev verilirse buna hazırım. Yaparsa çok mutlu olurum” diye konuştu