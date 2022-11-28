Bolu Barosu kadın cinayetine sessiz kalmadı

Bolu Barosu Kadın Hakları Komisyonu, Selcan Dönmezer’in 2 yıl önce ayrıldığı sevgilisi tarafından katledilmesine ilişkin, “Hayata dair hayalleri, umutları varken bu hayattan canice koparıldı. Kadına yönelik yapılan her türlü şiddeti kınadığımızı, ülkede şiddete uğrayan tek bir kadın kalmayana dek mücadelemize devam edeceğimizi kamuoyuna duyuyoruz” dedi.

Bolu’da 27 Kasım Pazar günü öğle saatlerinde 2 yıl önce ayrıldığı sevgilisi tarafından başından vurularak öldürülen 24 yaşındaki Selcan Dönmezer için Bolu Barosu Kadın Hakları Komisyonu tarafından açıklama yapıldı. Kadın avukatlar tarafından yapılan “Sessiz kalmayacağız” başlıklı açıklamada, “Bolu’da 27.11.2022 tarihinde 24 yaşında gençliğinin baharında bir kadın katledildi. Adı Selcan Dönmezer. Hayata dair hayalleri, umutları varken bu hayattan canice koparıldı. Kadına yönelik yapılan her türlü şiddeti kınadığımızı, ülkede şiddete uğrayan tek bir kalmayana dek mücadelemize devam edeceğimizi kamuoyuna duyuyoruz. Ölen, şiddetin her türlüsüne uğrayan kadınlara boynumuzun borcunu ödemek, haklarını savunmak için son nefesimize kadar yanlarında olacağız. Biz bir ölsek, bin doğarız. Susmadık, susmayacağız. Selcan Dönmezer’in ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyor, sonuna kadar yanlarında olduğumuzu buradan bildiriyoruz” ifadelerine yer verildi.