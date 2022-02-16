Bisiklet simülasyonuyla sanal ortamda pedal çevirdiler

Bolu’da, bisiklet simülasyonu etkinliğinde en iyi süreyi yakalamak için pedal çeviren öğrencilerden dereceye girenlere ödülleri verildi.

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü desteğiyle hayata geçirilen ve çocuklarda bisiklet kullanımı artırmayı hedefleyen bisiklet simülasyonu etkinliği, 60. Yıl Ortaokulu’nda gerçekleştirildi. Okulun Beden Eğitimi Öğretmeni Onur Begeç tarafından düzenlenen etkinlikte, akıllı tahta karşısına geçen öğrenciler, gerçek bir bisiklete bağlanan bilgisayar ve simülasyon cihazı aracılığıyla sanal ortamda bisiklet sürdü. Öğrenciler, kendileri için oluşturulan sanal dünyada bisiklet sürerek, belirlenen rotayı en kısa sürede tamamlamaya çalıştı. Öte yandan öğrencilerin bisiklet üzerindeki performansı da simülasyonda saniye saniye kaydedilerek, ölçüldü. Etkinlikte en iyi dereceyi yakalayan 6. sınıf öğrencisi Enes Sevinç, 7. sınıf öğrencisi Kerem Akgün ve 8. sınıf öğrencisi Kemal Taha Erkan dereceye girerek ödül aldı.