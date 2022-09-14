Bilardo İl Turnuvası, korona virüsten ölen genç kıza ithaf edildi

Bolu’da geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Sezin Özdemir’e (35) ithaf edilen Bilardo İl Turnuvası sona erdi. Turnuvada dereceye giren 3 sporcu Türkiye Bilardo Şampiyonası 2. Etap’ta mücadele edecek.

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanlığı’nca Bolu’da düzenlenen Bilardo İl Turnuvası 8-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi. Çok sayıda lisanslı sporcunun dereceye girebilmek için yarıştığı turnuva, geçtiğimiz yıl korona virüs sebebiyle genç yaşta vefat eden Sezin Özdemir’e ithaf edildi.

Turnuvanın son gününde gerçekleştirilen kupa törenine, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, vefat eden Sezin Özdemir’in ailesi ve sporcular katıldı. Özdemir’in ailesinin duygu dolu anlar yaşadığı turnuva töreninde dereceye giren Adem Öztürk, Taylan Bal ve Mustafa Korkmam’a kupaları verildi.

Dereceye giren 3 sporcu, Ankara’da gerçekleştirilecek Türkiye Bilardo Şampiyonası 2. Etap’ta mücadele edecek.