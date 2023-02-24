Bağışlanan cihazlar hastalara otomatik kalp masajı yapılabilecek

İzzet Baysal Vakfı, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü’ne 1 milyon lira değerindeki 3 otomatik kalp masajı cihazı bağışladı. Gerede, Göynük ve merkez ilçelerde kullanılacak olan cihazlar sayesinde hastalara otomatik kalp masajı yapılabilecek.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol ve İzzet Baysal Vakfı yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla protokol imzalandı. Otomatik kalp masajı cihazı, Gerede, Göynük ve merkez ilçelerde kullanılacak. Vakfın bağışladığı cihazla birlikte Bolu’da otomatik kalp masajı cihazı sayısı 5’e çıktı.

"İnşallah bu cihaz şifaya vesile olur"

İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, "İhtiyacımız olan otomatik kalp masajı cihazı, sağlıkçılar arasında LUKAS diye bilinen 3 cihaz İzzet Baysal Vakfı tarafından İl Sağlık Müdürlüğü’müze bağışlandı. Böylelikle il genelinde otomatik kalp masajı cihazı sayısı 5’e çıkmış oldu. Bu cihazla, kalp durmalarında ve kalp masajı gerektiren vakalarda doktorlarımız cihaza talimat vererek, etkili kalp masajı yapmış oluyorlar. Doktorumuzun talimatlandırdığı şekilde görevini yerine getiriyor. İnşallah bu cihaz şifaya vesile olur. Göynük ve Gerede ilçelerimizde de hizmet verecek olan cihaz, merkeze nakil olan hastalarda kullanılacak. İzzet Baysal Vakfı’na teşekkür ederiz" diye konuştu.

"İlimiz için önemli"

İzzet Baysal Vakfı’nın Bolu’ya yıllarca büyük eserler kazandırdığını ifade eden Bolu Valisi Erkan Kılıç, "İlimiz için önemli. Şu anda 2 SPR cihazımız vardı. 3 tane daha vakıf tarafından alınmış olacak. Bununla beraber özellikle ilçelerden ile nakillerde veya iller arası nakillerde ambulansın içerisinde çok daha rahat teknolojiye uygun bir şekilde otomatik kalp masajı da hastalarımıza sağlanmış olacak. Her zaman olduğu gibi İzzet Baysal’ı rahmetle anıyoruz. Onun kurmuş olduğu bir vakıf. Başkanı Ahmet Baysal ve yönetim kurulu üyelerine de şükranlarımı sunuyorum. Her zaman yanımızda oldular" dedi.

"İzzet Baysal Vakfı 3 milyon liralık bir kaynak ayırdı"

İzzet Baysal Vakfı’nın deprem dolayısıyla 3 milyon liralık kaynak ayırdığını da belirten Vali Kılıç, "Bunun bir kısmıyla bölgedeki insanların ihtiyaçları karşılandı, bir kısmıyla da konteyner yapılıyor. Bu yardımlardan dolayı da kendilerine teşekkür ediyoruz. Her zaman İzzet Baysal Vakfı Bolu halkının ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yanında oldu. Her zaman ülke bir sıkıntıya düştüğünde, bir yerde eksiklik olduğu zaman müdahale ediyor ve desteğini hiçbir zaman esirgemiyor. İnşallah alınacak bu cihazlarla ilimizdeki sağlık hizmetinin daha iyi bir şekilde sunulması sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.