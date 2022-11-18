Bolu Aşağısoku Mahallesi’nde aynı yerde peş peşe 3 kaza meydana geldi. Kazanın ardından sürücüler arasında tartışma çıktı.

Edinilen bilgiye göre, kazalar bugün 18.00 sıralarında Şair Şinasi Sokak’ta meydana geldi. 14 AJ 948 plakalı araca, seyir halinde olduğu sırada, arkasından gelen ve plakası öğrenilemeyen başka bir araç çarptı. Kazanın ardından sürücüler arasında tartışma çıkarken, aynı yerde peş peşe iki kaza daha meydana geldi. Sürücüler arasında yaşanan tartışma, diğer sürücülerin araya girmesiyle büyümeden önlendi.

Tedbir amacıyla sağlık ekipleri de olay yerine sevk edildi. Kazalarda kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.