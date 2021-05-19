Ateş savaşçıları Mudurnu’da tatbikat yaptı

Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü tarafından orman yangınlarıyla mücadele hazırlıkları kapsamında olası orman yangınlarına karşı eğitim tatbikatı düzenlendi.

Eğitim tatbikatına Koruma Şube Müdürlüğü teknik personeli ile İşletme Müdür Yardımcısı, İşletme Şefleri ve yangın müdahale ekipleri katıldı. Eğitim arazözlerin su kaynağından su alınması, arazözün yangın mahalline giderek yangını söndürmesi, hortumların serilmesi ve toplanması, arazöz aparatlarının tanıtımı ve kullandırılması, iş güvenliği ile ilgili kişisel koruyucu donanım malzemelerinin tanıtılması ve kullandırılması, köpük kullanımı konularını içerdi.

Yetkililer Yangın sezonunun başladığı bu günlerde vatandaşların çok dikkatli olmaları gerektiği, çıkan orman yangınlarının sebeplerinin yüzde 97’sinin insan kaynaklı olması nedeniyle özellikle piknik ateşlerini ormanlık alanlarda yakmamaları ve sigara izmaritlerini yanar vaziyette ormanlık alanlara atmamaları konusunda uyarılarda bulundu.