Anadolu’da borak mimariye sahip tek konak 60 milyon liradan satışa sunuldu

BOLU (İHA) – Mudurnu’nun Birinci Derece Kültür Varlığı Armutçular Konağı 60 milyon liradan satışa sunuldu. Anadolu’da borak mimariye sahip tek konak olan yapı, yeni sahibini bekliyor.

Bolu’nun Mudurnu ilçesi Büyükcami Mahallesi’nde bulunan Barok stile sahip Armutçular Konağı, 1860 yılında İstanbul’dan gelen ustalar tarafından yapıldı. Mudurnu’da yer alan ahşap konak, 3 katlı ve 27 odadan oluşuyor. En önemli özelliklerinden biri, barok mimariye sahip Anadolu’daki tek ahşap konak olması. Konağın çatısı da orijinal Marsilya kiremitlerinden oluşuyor. Armutçular Konağı, 2006 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından aslına sadık kalınarak restore edildi. Konak 60 milyon liradan satışa sunuldu. Yıllar önce hükümet konağı olarak da kullanılan Armutcular Konağı, yeni sahibini bekliyor.