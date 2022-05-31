Akşemseddin Hazretleri’nin huzurunda, Göynük’de hat sergisi açıldı

Bolu’nun Göynük ilçesinde Akşemseddin Hazretleri, İstanbul’un fethinin yıldönümünde yad edilirken, Hattat Mahmut Şahin’in talik hat yazıları da türbe önünde sergileniyor.

Talik yazıları ile dünya çapında tanınan hattat Mahmut Şahin, ilk defa böyle bir organizasyon düzenlediklerini belirterek, “Akşemseddin Hazretleri, İstanbul’un fethinde pek gündeme gelmeyen en önemli şahsiyetlerdendir. 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet Han’ın motivasyonu için yaptığı dualar ve konuşmalar İstanbul’un fethinde en önemli unsurlardır. Biz de İstanbul’un fethinin yıldönümünde, Akşemsettin Hazretlerinin sözlerini, talebelerinin ve evlatlarının şiirlerini hat levhaları haline getirdik. O sözlerin tarihe mal olması, unutulmaması için de talik tarzı yazılarımız ile levhalaştırdık. Akşemseddin Hazretlerinin babası Hamza efendi, hocası Hacı Bayram Veli hazretleri, oğlu Muhammed Hamdullah, talebesi İbrahim Tennuri hazretlerinin isimleri ve şiirlerinden oluşan bu hat yazılarında günümüze taşındı. Göynük’te açılması düşünülen bir tasavvuf müzesi hayata geçirilir ise, buraya sergi için hazırladığım levhalar hediye edilecektir. Hazırlanan 23 eser, törenlere katılanlar, ziyaretçiler ve yöre halkı tarafından büyük ilgi gördü.

31 yıldır hat sanatıyla uğraşan ve Türkiye’nin 5 farklı şehrine her hafta bizzat giderek yazı dersleri veren, Mahmut Şahin, 5 müzenin kurulmasında fikir ve eserleri ile destek oldu. Hayır projeleri ve sosyal destek kampanyalarında, öğrencileri ile birlikte eserler bağışlayarak, gönüllüleri harekete geçirdi. Türkiye ve Balkanlarda 300 den fazla caminin yazılarını fisebilillah hazırlayarak astı.

Hattat Mahmut Şahin’in, Akşemseddin Hazretleri Anma Günü’ne özel yaptığı ve açık alanda sergilenen eserlerde farklı bir konsept oluşturdu. Akşemseddin Hazretlerini anma merasimlerine renk kattı.

Akşemseddin Hazretleri’nin adının yazılı olduğu hat eseri de, sergi sonrası türbeye asılmak üzere Göynük’e hediye edildi.