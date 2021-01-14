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AFAD ve JAK ekiplerinden Kartalkaya’da ortak eğitim
Bolu’da, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Kartalkaya Kayak Merkezi’nde düzenlenen eğitimde biraraya geldi.
BOLU 14.01.2021, 13:29
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Bolu’da, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Kartalkaya Kayak Merkezi’nde düzenlenen eğitimde biraraya geldi.
Türkiye’nin en gözde kayak merkezlerinden olan Kartalkaya Kayak merkezinde bulunan Jandarma Karakolu’nda AFAD Arama ve Kurtarma Teknisyenleri ile JAK ekipleri ortak eğitim düzenledi.İki kurumun arama kurtarma ekiplerinin tecrübelerini paylaştığı eğitimde, arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılan araç gereç ve ekipmanların kullanımları ile ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.
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