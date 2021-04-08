banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum
Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum
Google aramalarında tatil aramaları zirveye çıktı
Google aramalarında tatil aramaları zirveye çıktı
Merkel’den
Merkel’den "tam kapanma" önerisine destek
Beklenen kar Balkanlar'dan ülkeye giriş yaptı
Beklenen kar Balkanlar'dan ülkeye giriş yaptı

Abant’ta kaçak balık avlayan 3 kişiye para cezası

Bolu’nun turizm merkezi Abant Tabiat Parkı’nda kaçak balık avlayan 3 kişiye idari para cezası verildi.

BOLU 08.04.2021, 12:40
2
Abant’ta kaçak balık avlayan 3 kişiye para cezası

Bolu’nun turizm merkezi Abant Tabiat Parkı’nda kaçak balık avlayan 3 kişiye idari para cezası verildi.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri Abant Tabiat Parkı’nda Olta Balıkçılığı Koruma Kontrol Faaliyeti gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada Abant Gölü’nde balık avlayan 24 kişi denetlendi.

"Olta Balıkçılığı Koruma Kontrol Faaliyeti" kapsamında denetlenen 24 kişiden 3’üne idari para cezası verildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Abant ve Gölcük Tabiat Parkları, Yedigöller Mili Parkı ve kent genelindeki denetim faaliyetlerinin jandarma ekipleriyle koordineli şekilde devam edeceği bildirildi.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
hafif yağmur