Abant Tabiat Parkı yoluna bırakılan köpeklere mama dağıtıldı

Bolu Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde, başka illerden getirilip bırakıldığı iddia edilen onlarca başı boş köpeğe hayvanseverler ve Bolu Belediyesi tarafından mama dağıtıldı.

Edinilen bilgiye göre, Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde başka illerden getirildiği iddia edilen onlarca sokak köpeği ormanlık alanlara salındı. Çevredeki vatandaşların ve işletmecilerin dikkatini çeken köpekler, soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlandı. Bunun üzerine hayvanseverler ve Bolu Belediyesi ekipleri köpeklere mama dağıttı. Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, "Bu soğukta bu köpekleri buraya bırakanları Allah’a havale ediyorum. Çevre illerden sıklıkla bu bölgelere köpek bırakıyorlar. Nasıl olsa belediye toplar bakar diye sürekli Bolu’ya getirip köpekleri salıyorlar. Bolu sınırları içerisindeki her can tabi ki bizim emanetimizdir. İyi ki bizim haberimiz oldu da ilgilendik. Bu köpekleri bu alanlara bırakanlara sesleniyorum. Hiç düşünmüyor musunuz bu canlar burada ne yer ne içer? Ya hayvanseverlerin ya da belediyenin haberi olmasaydı. Bu soğukta bu hayvanlardan bir tanesi ölse bunun hesabını nasıl vereceksiniz? Bunu yapanlar karaktersizdir. Hepsini Allah’a havale ediyorum" dedi.