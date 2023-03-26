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Abant Gölü’nde yağmur sonrası çıkan gökkuşağı mest etti
BOLU'NUN DOĞAL GÜZELLİKLERİYLE ÜNLÜ ABANT GÖLÜ MİLLİ PARKI'NDA YAĞMURUN ARDINDAN GÖLÜN ÜZERİNDE OLUŞAN GÖKKUŞAĞI KENDİNE HAYRAN BIRAKTI.
BOLU 26.03.2023, 18:29
Bolu’nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı’nda yağmurun ardından gölün üzerinde oluşan gökkuşağı kendine hayran bıraktı.
Bolu Abant Gölü Milli Parkı’nda kısa süreli yağmur etkili oldu. Yağışın ardından çıkan gökkuşağı ise kartpostallık görüntüler oluşturdu. Gökkuşağını görüntülemek isteyen vatandaşlar bol bol fotoğraf çekerek, o anları ölümsüzleştirdi.