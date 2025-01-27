Sosyal medya platformu Facebook üzerinden yapılan paylaşımlarda, yasa dışı bahis siteleri reklamlarının, bu üzücü olay kullanılarak yayıldığı görüldü. Reklamlarda, bazı kişiler kendilerini yangından etkilenen vatandaşlar veya yangına müdahale eden itfaiye personeli gibi tanıtarak, duygusal istismarla dikkat çekmeye çalıştı. Bu paylaşımlarda, yangınla ilgili trajik görüntüler ve hikayeler kullanılarak yasa dışı bahis sitelerine yönlendirme yapıldığı tespit edildi.

Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor

Toplumsal hassasiyetlerin hiçe sayıldığı bu tür girişimler, vatandaşların büyük tepkisini çekti. Olayın mağdurlarının acılarının suistimal edilmesi ve bu durumun kazanç aracı haline getirilmesi, sosyal medyada geniş çapta eleştirildi. Kullanıcılar, bu tür paylaşımları yetkililere bildirme çağrısında bulundu.

Yetkililerden Uyarı

Emniyet birimleri, sosyal medya üzerinden yasa dışı bahis reklamı yapan hesapların tespiti ve engellenmesi için çalışma başlattıklarını duyurdu. Uzmanlar, bu tür paylaşımların asılsız olduğunu belirterek, kullanıcıları dikkatli olmaya ve gördükleri şüpheli içerikleri emniyete bildirmeye davet etti.

Toplumsal Bilinç Çağrısı

Yaşanan trajediler üzerinden gelir elde etmeye çalışan bu tür girişimlere karşı toplumsal bilincin artırılması gerektiği vurgulanıyor. Vatandaşların, sahte duygu sömürüsüne kapılmamaları ve resmi açıklamalara itibar etmeleri, bu tür durumların engellenmesi açısından kritik bir öneme sahip.

Bolu Kartalkaya’daki yangın felaketinin ardından yaşanan bu üzücü duruma karşı toplumun duyarlılığı ve yetkililerin hızlı müdahaleleri, benzer girişimlerin önüne geçmek için umut verici bir adım olarak görülüyor.