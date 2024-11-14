Rus oligark Boris Borisenko'nun üzerine tapulu olduğu ve eskiden suç örgütü lideri Adnan Oktar tarafından kullanılan yapının yer aldığı arazideki çalışma, geçtiğimiz aylarda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yasal düzenlemelere aykırı faaliyet gerçekleştirildiği gerekçesiyle durdurulmuştu. Yapılan denetimler sonrası çalışmalar sonrası Adalet Bakan Yılmaz Tunç ise “imar kirliliğine neden olma” suçundan resmen soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Üsküdar Vaniköy Öngörünüm Bölgesi'nde yer alan yapının son hali havadan görüntülendi. Görüntülerde arazi içerisinde şahısların olduğu ve yapının ise branda ile kapatıldığı görüldü.