Bodrum’a 24 saatte giriş yapan 20 bin araç trafiği kilitledi

Cuma akşamı itibarıyla Bodrum’a giriş yapan araçların sayısında ciddi bir artış gözlemlendi. Özellikle hafta sonu tatilini Bodrum’da geçirmek isteyenler, ilçeye akın etti. Bu durum ilçeye giriş noktalarında büyük bir trafik sıkışıklığına yol açtı. Yoğunluk nedeniyle araçlar neredeyse ilerleyemez hale geldi ve sürücüler saatlerce trafikte mahsur kaldı. Trafikte bekleyen sürücüler, sıcak havanın da etkisiyle çileden çıktı.

Trafik yoğunluğu, dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde kilometrelerce uzunluktaki araç kuyrukları net bir şekilde görüldü. Özellikle Bodrum’un giriş noktalarında yaşanan yoğunluk, havadan bakıldığında daha da çarpıcı bir şekilde ortaya çıktı.

Oteller doldu taştı

Yoğun trafik ve araç kuyruğu, Bodrum’daki otellerin doluluk oranını da etkiledi. İlçedeki otellerin yüzde 70’inin dolduğu öğrenildi. Bu da Bodrum’un yaz sezonunda popüler bir destinasyon olduğunu bir kez daha gösterdi. Hem yerli hem de yabancı turistlerin tercih ettiği Bodrum’da otel rezervasyonlarının büyük ölçüde dolduğu belirtildi.

Tatilciler, yaşanan trafik sıkışıklığına tepkilerini sosyal medya üzerinden dile getirdi. Uzun süre trafikte beklemek zorunda kalan sürücüler, yetkililerden çözüm beklediklerini ifade etti. Bazı tatilciler ise yaşanan durumu doğal karşılayarak, Bodrum’un güzelliklerine erişmek için bu tür zorlukların göze alınması gerektiğini belirtti.