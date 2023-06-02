Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesinde yılsonu etkinliği

BİTLİS (İHA) – Bitlis’teki Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan sergi ve halk müziği konseri büyük ilgi gördü.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlik, Güzel Sanatlar Lisesi Resim ve Heykel Bölümü öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlan ve yaklaşık 200 eserin yer aldığı resim ve heykel sergisi açılışı ile başladı. Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Felemez Dinç ve katılımcılar tarafından gezilen serginin ardından müzik bölümü öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan Türk halk müziği konseri verildi. Büyük bir kalabalığın izlediği konser, halk dansları gösterisi ile sona erdi.

Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Felemez Dinç, emeği geçen öğretmen ve öğrencileri kutlayarak konser ve sergiye katılanlara da teşekkür etti. Dinç, bir yıllık emeğin karşılığının muhteşem bir finale ev sahipliği yaptığını belirterek, “Okulumuz resim, heykel ve müzik bölümü öğretmen ve öğrencileri yıl boyunca aldıkları eğitimler sonrasında elde ettikleri kazanımlarını bugün görücüye çıkardı. Gördüğümüz ilgi bizleri son derece memnun etmiştir. Yıl içerisinde sadece öğretmen ve öğrencilerimiz değil, bizlere destek veren çok değerli velilerimize de teşekkür etmek istiyorum. Onların da emekleri büyüktür. Bizleri onurlandırarak sergi ve konserimize katılan protokol üyelerimize de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinliğe Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, okulun öğretmen ve öğrencileri ile veliler katıldı.