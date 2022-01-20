Yolda kalan vatandaşların imdadına jandarma yetişti

Bitlis’te yolda mahsur kalan vatandaşların imdadına jandarma yetişti.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, jandarma ekipleri tarafından Bitlis-Baykan karayolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlarıyla mahsur kalan vatandaşlara ikramlarda bulunulduğunu belirtti. Açıklamada, jandarma ekiplerinin vatandaşların araçlarını kurtarmasına yardım ederek, yollarına devam etmelerini sağladıkları bildirildi.