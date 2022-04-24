BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Ahlat ilçesinde yetim ve öksüzler iftar yemeğinde buluştu.

Ahlat Belediyesinin organizasyonuyla ilçedeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen iftar yemeğine Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, AK Parti Ahlat Kadın Kolları Başkanı Necmiye Taşdemir, yetim ve öksüz çocuklar katıldı. İftar öncesi masaları dolaşan Başkan Çoban ile eşi Ayşegül Çoban, yetim ve öksüzlerle bir süre sohbet etti. İftar yemeğinin ardından kısa bir konuşma yapan Başkan Çoban, “Ramazan boyunca tüm iftarlarımızı düşünürsek en anlamlı ve özel iftarımız bu oldu. Allah gayretlerini artırsın. Biz her konuda yanlarındayız. Her halinizle sadece Ramazan ayında değil 12 ay sizin yanınızdayız. Hangi şartta olursanız olsun benim gibi bir abiniz, eşimde ablanızdır. El birliğiyle sizlerleyiz. Yaklaşan Kadir Gecesi nedeniyle dünyamızın huzuru, insanlığın selameti için dua edelim. Savaşlar yok olsun. Çoluk çocuk mağdur olmasın, kadınlarımız incinmesin, huzurlu bir dünyayı inşallah Müslümanlar inşa etsin. Hepinizin Ramazanı kabul olsun.” dedi.