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VEDAŞ’tan Bitlis’teki gazetecilere 10 Ocak ziyareti
Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) heyeti Bitlis’te görev yapan gazetecileri 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ziyareti etti.
BİTLİS 11.01.2021, 15:16
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Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) heyeti Bitlis’te görev yapan gazetecileri 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ziyareti etti.
VEDAŞ heyeti, her anlarında yanlarında olan gazetecilerin bu özel günlerini kutladıklarını belirttiler.Gazetecilerin ve haber sorunlarının konuşulduğu ziyaret sonrasında günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.
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