VEDAŞ mühendisleri çöp gazından enerji üretimini yerinde inceledi

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Muş ve Bitlis il müdürlüklerinde görev yapan mühendisler, çöp gazından enerji üretim (LFG) santraline teknik gezi düzenledi.

Bitlis’in Güroymak ilçesinde faaliyet gösteren enerji üretim santralini ziyaret eden VEDAŞ mühendisleri, tesisin bölümleri hakkında bilgi alırken, çöp gazının elektriğe dönüşüm aşamalarını yerinde gözlemledi. Tesislerini ziyaret eden VEDAŞ mühendislerine bilgi veren tesis yöneticileri, LFG enerji üretim tesisinin 1.4 MW kurulu gücünün olduğunu belirterek, ortalama bir ton atıktan 5 ile 7,5 kWh arasında elektrik üretebildiklerini belirttiler.

VEDAŞ Muş İl Müdürü Suat Coşar ve VEDAŞ Bitlis İl Müdürü Bahadır Demir, yaptıkları ortak açıklamada; “Dağıtımını yaptığımız elektriğin üretim aşamalarını mühendis arkadaşlarımıza yerinde gösteren teknik gezilerimizi sürdürüyoruz. Daha önce suyun, güneşin ve rüzgarın elektriğe dönüşümünü yerinde incelemiştik. Bugün de Bitlis ilimizde kurulu olan LFG santralini ziyaret ederek çöp atıklarının aşama aşama elektriğe dönüşümünü inceledik. Mevcut bilgilerimizi güncellediğimiz ve birçok yeni bilgi edindiğimiz güzel bir teknik gezi oldu. Elektriğin üretim aşamalarındaki meşakkati gördükçe elektrik enerjisini bilinçli tüketmemiz gerektiği gerçeğine bir kez daha şahit olduk. Bizleri misafir ederek mühendislerimizi bilgilendiren Etap Enerji A.Ş. yetkililerine güzel ev sahipliği için teşekkürlerimizi sunarız” ifadesinde bulundular.