VEDAŞ ‘Her Mevsim Tebessüm’ projesiyle yüzleri güldürüyor

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekibi, “Her Mevsim Tebessüm” sosyal sorumluluk projesi kapsamında Bitlis’teki Kuşdili İlköğretim Okulunu ziyaret ederek minik öğrencilere kışlık elbise hediye etti.

Sosyal sorumluluk çalışmalarına devam eden VEDAŞ, “Her Mevsim Tebessüm” projesi kapsamında Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinin köy ve mezra okullarında eğitim gören öğrencilerle buluşmaya devam ediyor. Okul ziyaretleri hakkında açıklama yapan VEDAŞ Bitlis İl Müdürü Abdulmelik Özsoy, “Küçük kardeşlerimizin yüzünde tebessüm eksik olmasın düşüncesiyle hayata geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projemiz kapsamında Mutki ilçemize bağlı Kuşdili köyünde eğitim gören öğrencilerimizle bir araya gelerek kendilerine bot ve mont gibi kışlık elbise hediye ettik. Sevgi, umut ve neşe kaynağımız olan çocuklarımızla birlikte olmak, onların bir gününe ortak olmaktan dolayı çok mutluyuz. ‘Her Mevsim Tebessüm’ sosyal sorumluluk projemiz kapsamında köy ve mezra okullarında eğitim gören küçük kardeşlerimizle buluşmaya devam edeceğiz” dedi.