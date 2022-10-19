Van Gölü’nde gökkuşağı cümbüşü

Bitlis’in Tatvan ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış sonrasında Van Gölü üzerinde gökkuşağı oluştu.

Tatvan ilçesinde sabah güneşli başlayan hava, öğleden sonra yerini kısa süreli yağmur yağışına bıraktı. Aniden bastıran ve kısa bir süre etkili olan yağış sonrasında Van Gölü’nün Tatvan sahilinde gökkuşağı oluştu. Van Gölü üzerinde beliren kısa süreli gökkuşağı, Türkiye’nin en büyük gölünde renk cümbüşü oluşturdu.

Rengârenk gökkuşağını gören sahildeki vatandaşlar, hemen cep telefonlarına sarılıp çektikleri fotoğraflarla anı ölümsüzleştirdi.