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Vali Oktay Çağatay’dan Mevlid Kandili mesajı

BİTLİS VALİSİ OKTAY ÇAĞATAY, MEVLİT KANDİLİ DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYIMLADI.

BİTLİS 28.10.2020, 11:12
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Vali Oktay Çağatay’dan Mevlid Kandili mesajı

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Çağatay, mesajında, “Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed (S.A.V)’in dünyaya teşriflerinin yıldönümü olan Mevlid Kandili’ni, bir kez daha birlik ve beraberlik duyguları içinde idrak etmenin mutluluğuna erişmiş bulunmaktayız. Hazreti Peygamberimiz (S.A.V), bütün insanlık için bir yol gösterici, ilahi bir nur, sönmeyen bir kandildir. O’nun doğumu insanlık tarihinin en önemli hadiselerinden biridir. Çünkü Yüce Allah O’nu bütün âlemlere rahmet olarak göndermiştir. İslam dini bir ahlak dini olarak insanlığı kurtuluşa ve hidayete davet etmektedir. İslam dini ile âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimizin örnek hayatı ve davranışlarından dürüstlüğü, emaneti korumayı, insan haklarına uymayı, zayıf ve muhtaçlara yardım etmeyi, yetim ve kimsesiz çocuklara kol kanat germeyi, yararlı insan olmayı hayatımız boyunca kendimize prensip edinmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Bitlisli hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam aleminin Mevlid Kandil’ini tebrik ediyor, dua eden kardeşlerimizin dualarında bizleri de hatırlamasını diliyor, kandilimizin birliğimize, beraberliğimize ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

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