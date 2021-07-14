Vali Oktay Çağatay’dan 15 Temmuz gazilerine ziyaret

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü nedeniyle 15 Temmuz gazilerini ziyaret etti.

Vali Çağatay, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “milletimizi meydanlara davet ediyorum” çağrısı üzerine vatanına sahip çıkmak amacıyla İstanbul’da sokağa çıkan ve yaralanıp gazi olan Bedri Azbay ile Abdullah Ergül’ü ziyaret etti. Kahraman gazilerle bir süre görüşen Vali Çağatay; sağlık durumlarını ve bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sorarak aileleriyle sohbet etti.

Vali Çağatay’a İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İsmetullah Altun, Tatvan İlçe Jandarma Komutanı ve Tatvan Emniyet Müdürü ile kurum amirleri katıldı.