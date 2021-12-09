Vali Çağatay’ın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü münasebeti ile bir mesaj yayımladı.

Mesajında; insan hakları açısından tüm insanların eşit olduğunu belirten Vali Çağatay, “İnsan hakları doğuştan var olan ve insanlar arasında dil, din, mezhep, ırk, renk, yaş, cinsiyet ayırımı yapmadan sevgi, saygı, dostluk ve kardeşlik duygularını geliştirmek, insanın insan olması sebebiyle sahip olduğu hakların tümüdür. İnsan Hakları açısından, tüm insanlar, eşittir ve eşit olmalıdır. Ne yazık ki, insanlık tarihi boyunca, insanlar arasında bu eşitlik hiçbir zaman sağlanamamış ve insan hakları ihlalleri, ilk çağlardan bugüne kadar devam ederek gelmiştir. İnsan haklarının korunması bütün ülkeler tarafından taahhüt edilmiş, temel insan hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınıp bu alanda meydana gelebilecek ihlallerin engellenmesi devletlerin üstlendiği başlıca sorumluluklar arasında yerini almıştır. Ülke olarak geçmişte olduğu gibi bugün de, demokrasi, insan hakları, saydamlık, kadın-erkek eşitliği gibi ortak değerlerimizin güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasına; hoşgörü, kardeşlik, sevgi ve dayanışma konusundaki tarihsel birikim ve deneyimlerimizle; insan haklarının evrensel bir gerçekliğe dönüştürülebilmesinde öncü ve etkin rol oynayabilecek örnek tecrübelere sahibiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bireyin hak ve özgürlüklerini, çağdaş normlara uygun düzenlemek ve korumakla yükümlüdür. Yurtta ve dünyada barışın sağlanması, temel hak ve özgürlüklerin korunması noktasında her türlü desteği vermeye devam edecek güçte ve kararlılıktadır. Bu duygu ve düşüncelerle dünyanın neresinde olursa olsun, zulme, haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı çıkmayı şiar edinmiş milletimizin ve bütün dünya toplumlarının 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü içtenlikle kutluyor, toplumumuzda insan hak ve özgürlüklerinin, karşılıklı sevgi ve saygı duygularının yoğun olarak yaşanması temennisiyle, tüm Bitlisli hemşerilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.