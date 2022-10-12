Vali Çağatay’dan TATSO Başkanı Adabağ’a “tebrik” ziyareti

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, yapılan seçim sonucunda yeniden Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Başkanlığına seçilerek güven tazeleyen Bilal Adabağ’a “tebrik” ziyaretinde bulundu.

Beraberindeki Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, Tatvan İlçe Emniyet Müdürü Ersin Tütüncü ve Tatvan Müftüsü Zahit Demirel ile birlikte TATSO’yu ziyaret eden Vali Çağatay, TATSO Başkanı Adabağ ve yönetimiyle bir araya geldi. Ziyaret vesilesiyle güven tazeleyen TATSO Başkanı Adabağ ve yönetimine tebriklerini ileten Vali Çağatay, yine dönem için başarı dileğinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TATSO Başkanı Bilal Adabağ ise, iyi dilek ve temennilerden ötürü Vali Çağatay ve beraberindekilere teşekkürlerini iletti.