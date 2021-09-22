Vali Çağatay’dan Kaymakam Cankaloğlu’na ziyaret

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Güroymak Kaymakamı olarak atanan Ramazan Cankaloğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Oktay Çağatay, 20 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Güroymak’a atanan Kaymakam Ramazan Cankaloğlu’na görevinde başarılar diledi.

Güroymak Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilçenin genel durumu hakkında Vali Çağatay’a bilgi verdi.

Vali Çağatay’a İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, Güroymak İlçe Emniyet Müdürü Tolga Sipahi ve Güroymak İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Barış Ulucanlı da eşlik etti.