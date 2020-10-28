Vali Çağatay’dan “Cumhuriyet Bayramı” mesajı

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Vali Çağatay, mesajında “Tarihi şan ve şerefle dolu yüce ulusumuzun, yedi düvele karşı göğsünü siper edip, istiklal mücadelesini vererek kurduğu, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 97. yıldönümünü, tüm ülkede olduğu gibi ilimizde de büyük bir coşku içinde gururla kutluyoruz. Kuruluştan bugüne geçen 97 yılda, Türkiye Cumhuriyeti çok önemli gelişmelere imza atmış, dünya imparatorluğundan hasta adam durumuna düşürülen bir devlet; bu kısa sürede yaşadığı türlü iç ve dış badirelere rağmen dünyanın tüm ortak platformlarında sözü dinlenen, bölgesi için barış güvencesi olan, ekonomisi güçlü, demokrasiyi özümsemiş modern bir ülke haline gelmiştir. Cumhuriyetin sağladığı barış ve huzur ortamı sayesinde; eğitimden sağlığa, insan haklarından sanayileşmeye, demokratikleşmeden ekonomiye her alanda önemli atılımlar gerçekleştirmiş olan Türkiye Cumhuriyeti; köklü, büyük, güçlü, demokratik ve laik bir sosyal hukuk devleti olarak pek çok ülke için örnek ve model bir devlet olmuştur. Ulusça, başarılarımızın gurur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Cumhuriyetimiz, kardeşlik üzerine inşa edilmiş bir ortak değerler bütünüdür; kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden, bu topraklar üzerinde yaşayan herkesi kucaklayan, birinci sınıf vatandaş olarak gören, farklılıkları ortak zenginlik olarak tanımlayan, toplumun bütün unsurlarını kendinde toplayan bir yönetim biçimidir. Bugün ülkemizin içinde bulunduğu güven ve istikrar ortamını bozarak, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, milletimizin birliğine, barış ve kardeşlik iklimine bölücü terör unsurları tarafından zaman zaman hain saldırılar yapılmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki, Türkiye Cumhuriyeti dün olduğu gibi bugün de iç ve dış mihraklara karşı gereken cevabı her zaman verebilecek güç ve kudrete sahiptir. Bu duygu ve düşüncelerle; bu aziz vatanı bize vatan yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanın bölünmez bütünlüğünü, milletin huzur ve sükûnunu sağlayan ve bu ulvi gaye için toprağa düşerek şehitlik mertebesine ulaşan bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle; gazilerimizi şükranla anıyor; Bitlisli hemşehrilerimizin ve bütün vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı’nı yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.