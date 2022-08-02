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Vali Çağatay’dan Başsavcı Karakoca’ya ziyaret

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca’ya ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

BİTLİS 02.08.2022, 13:14
Vali Çağatay’dan Başsavcı Karakoca’ya ziyaret

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca’ya ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Son HSK kararnamesi ile görev yaptığı Konya Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca’yı tebrik ederek ‘hayırlı olsun’ dileklerinde bulunan Vali Çağatay, yeni görevinde başarılar diledi.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı görevine yeni başlayan Başsavcı Karakoca da, Vali Oktay Çağatay’ın ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkür etti.

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