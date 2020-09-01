banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Plajlarda ücret alınması yasal mı?
Plajlarda ücret alınması yasal mı?
Balıkçılar
Balıkçılar "Vira bismillah" diyerek sezona başladı
Rusya'da korona virüs vakaları 1 milyonu geçti
Rusya'da korona virüs vakaları 1 milyonu geçti
Üniversite kayıtları ne zaman? Üniversite kayıtları nasıl yapılacak?
Üniversite kayıtları ne zaman? Üniversite kayıtları nasıl yapılacak?

Vali Çağatay’dan asker ve öğretmen ziyareti

BİTLİS VALİSİ OKTAY ÇAĞATAY, BERABERİNDEKİ İL JANDARMA KOMUTANI TUĞGENERAL NAİL İLBEY VE HİZAN KAYMAKAMI MUSTAFA KÖLEOĞLU İLE KOLLUDERE JANDARMA KARAKOL KOMUTANLIĞI VE KOLLUDERE İLKOKUL VE ORTAOKULUNU ZİYARET ETTİ.

BİTLİS 01.09.2020, 16:08
2
Vali Çağatay’dan asker ve öğretmen ziyareti

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey ve Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu ile Kolludere Jandarma Karakol Komutanlığı ve Kolludere İlkokul ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Heyet ile birlikte helikopterle bölgeye giden Vali Oktay Çağatay, bölgeyi havadan inceleyerek İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlbey’den bilgi aldı. İlk olarak Kolludere Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret eden Vali Çağatay, burada karakol komutanı ve görevli personel tarafından karşılandı. Görevli personelle bir süre sohbet eden Vali Çağatay, hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra inşaatı tamamlanarak faaliyete geçen yeni karakol komutanlığı binasını gezen Vali Çağatay, hizmet binası hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Karakol ziyaretinden sonra Vali Çağatay, beraberindeki heyetle Kolludere İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret etti. Okuldaki öğretmenler tarafından karşılanan Vali Çağatay, öğretmenlerle tanışıp sohbet etti. Kente yeni atanan öğretmenlere ‘hoş geldiniz’ diyerek görevlerinde başarılar dileyen Vali Çağatay, öğretmenlerin sıkıntılarını ve isteklerini de dinleyerek ilgililere talimat verdi. Öğretmenlerle korona virüs döneminde uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim hakkında sohbet eden Vali Çağatay, pandemiyle mücadelede alınan tedbirlerin ve kuralların okulda uygulanmasına azami özen gösterilmesini rica etti.

Vali Çağatay, öğretmenlere hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra bölgeden ayrıldı.

Yorumlar (0)
banner378
30°
açık
Namaz Vakti 01 Eylül 2020
İmsak 04:54
Güneş 06:24
Öğle 13:09
İkindi 16:49
Akşam 19:44
Yatsı 21:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25