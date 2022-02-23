Vali Çağatay’dan Ahlat ilçesine ziyaret

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

İlk olarak Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret eden Vali Çağatay, burada şehit aileleri ile bir süre sohbet etti. Ziyaret sonunda Dernek Başkanı Mürsel Ardıç tarafından Vali Çağatay’a desteklerinden dolayı plaket takdim edildi.

Daha sonra Ahlat Tekstil Evine geçen Vali Çağatay, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Bir süre tekstil atölyesinde incelemelerde bulunan Vali Çağatay, yatırımın ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Vali Çağatay ve beraberindekiler, vefat eden şehit babası Ahmet Görgen’in yakınlarına da taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Çağatay, son olarak Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneğini ziyaret etti. Tarihi dernek binasındaki çalışmaları inceleyen Vali Çağatay, burada yürütülen çini ve seramik atölyelerini de gezdi.

Ziyaret sonunda Dernek Başkanı Samet Adıyaman tarafından Vali Çağatay ve beraberindekilere Ahlat çinisi hediye edildi.

Vali Çağatay daha sonra ilçeden ayrıldı.

Vali Çağatay’a ziyaretlerinde Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, Bitlis İl Emniyet Müdürü Celal Özcan da eşlik etti.