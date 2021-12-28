Vali Çağatay’dan Adilcevaz’a ziyaret

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Adilcevaz’da yapımı tamamlanan Bayraklı Tepe Kafeterya ve Restoran ile tekstil atölyesinde incelemelerde bulundu.

Vali Oktay Çağatay, Bitlis’in eşsiz koyları ve sahilleri ile öne çıkan Adilcevaz ilçesinde yerli ve yabancı turistlerin daha iyi zaman geçirmesi amacıyla Van Gölü manzarasına karşı yapılan seyir terası, kafeterya ve restoran ile faaliyete geçmesiyle yaklaşık 250 kişinin istihdam edileceği tekstil atölyesinde incelemelerde bulundu.

Vali Oktay Çağatay, yapımı tamamlanan çalışmalar hakkında Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy’dan bilgiler aldı.

Adilcevaz’da incelemelerde bulunan Vali Oktay Çağatay’a Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy ve İl Emniyet Müdürü Celal Özcan eşlik etti.