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Vali Çağatay, yemekte gazilerle bir araya geldi

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gazilerle yemekte bir araya geldi.

BİTLİS 20.09.2021, 13:32
Vali Çağatay, yemekte gazilerle bir araya geldi

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gazilerle yemekte bir araya geldi.

Vali Oktay Çağatay, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e ’Gazi’ unvanının verilmesinin yıldönümü olan 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Bitlis Polisevinde düzenlenen yemek programında gazilerle bir araya geldi. Vali Oktay Çağatay, gazilerle yemek sonrasında sohbet etti. Gazilerin istek ve arzularını dinleyen Vali Çağatay, günlerini bir kez daha kutladı.

Yemek programına Vali Oktay Çağatay ile birlikte Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, vali yardımcıları Furkan Seyman ve İzzet Cem Eser, Başsavcı Ali İhsan Akdoğan, Bitlis İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Bitlis Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İsmetullah Altun, Bitlis İl Müftüsü Faysal Geylani ve Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Medeni Solmaz katıldı.

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