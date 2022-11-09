Vali Çağatay, dereceye giren kick boksçu polisleri kabul etti

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ankara’da düzenlenen kick boks turnuvasında dereceye giren polis memurlarını makamında kabul etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Özel Harekat Daire Başkanlığına bağlı Gaziler Engelli Spor Kulübü sporcuları, aynı zamanda Bitlis’te polis memuru olarak görev yapan Murat Şirin ve Yunus Erdoğan, beraberlerindeki İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ile Vali Oktay Çağatay’ı ziyaret etti. Vali Oktay Çağatay, Ankara’da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kick Boks Kupasında Türkiye birincisi olan Murat Şirin ve Türkiye ikincisi olan Yunus Erdoğan’ı tebrik ederek ödüllendirdi.