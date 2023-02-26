Vali Çağatay, deprem bölgesinde bulunan jandarmaya teşekkür etti

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, deprem bölgesinde görev yapan Bitlis İl Jandarma Komutanlığı personeline teşekkür etti.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ilk gününden itibaren Adıyaman’da verdikleri büyük mücadele ile bir çok kişiyi enkazdan yaralı olarak kurtarılmasında etkin rol alan Bitlis İl Jandarma Komutanlığı personelini Vali Çağatay, Adıyaman’da ziyaret etti. Vali Çağatay, arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra asayiş hizmetlerinin yürütülmesinde ve vatandaşların tüm ihtiyaçlarının karşılanması konusunda görev alan jandarma personellerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.