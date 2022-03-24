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Vali Çağatay, çığ tehlikesi olan mahallede incelemelerde bulundu
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, çığ tehlikesi bulunan Gazibey Mahallesi’nde incelemelerde bulundu.
BİTLİS 24.03.2022, 18:52
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, çığ tehlikesi bulunan Gazibey Mahallesi’nde incelemelerde bulundu.
Vali Oktay Çağatay, Afet ve Acil Durum İl Müdürü Erdal Tunçtan ile birlikte Bitlis merkezdeki Gazibey Mahallesi’nde bulunan Dideban Dağı’nın eteklerindeki Sapkor mevkiinde çığ tehlikesi nedeniyle boşaltılan alanda incelemelerde bulundu.