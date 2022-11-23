Vali Çağatay: “2023 yılı Bitlis için çıkış yılı olacak”

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, kentte her anlamda ciddi değişim ve dönüşümler yaşandığını belirterek, “2023 yılı Bitlis için önemli bir çıkış yılı olacak diyebiliriz" dedi.

Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) toplantı salonunda düzenlenen ‘Bitlis Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı’nda, İzmir ve İstanbul’da düzenlenen tanıtım günleri, kentte devam eden altyapı ve restorasyon çalışmaları, yatırımlar ve genel konular değerlendirildi. Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Fuat Eker, İzmir ve İstanbul’da gerçekleştirilen tanıtım günleri ve kurul koordinesinde yürütülen çalışmaların son durumu ile ilgili kurul üyelerini bilgilendirdi.

Ayrıca, il merkezinde devam eden altyapı ve restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte turizm taleplerinin artırılması çerçevesinde turizm profesyonelleri ve tur firmaları ile Bitlis’e info tur düzenlenmesi konusunda yürütülecek çalışmalar istişare edildi.

Yapılan restorasyon, alt ve üst yapı çalışmalarıyla birlikte Bitlis’in önemli bir değişim dönüşüm yaşadığını belirten Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 2023 yılının Bitlis için her anlamda önemli bir çıkış yılı olacağına dikkat çekti. Özellikle son dönemde kentte ciddi yatırımlar yapıldığına vurgu yapan Vali Çağatay, "İlimiz ve ilçelerimiz her anlamda ciddi değişim ve dönüşümler yaşıyor. Şehrimizi bir adım daha ileriye taşıyacak birçok projemiz tamamlanma aşamasına geldi. İnşallah özellikle şehir merkezindeki çalışmalarımızın tamamlanmasıyla birlikte şehrimiz ciddi bir atağa geçeceğine inanıyorum. Bu açıdan 2023 yılı Bitlis için önemli bir çıkış yılı olacak diyebiliriz" dedi.

Düzenlenen İzmir ve İstanbul’daki tanıtım günleriyle ilgili de konuşan Vali Çağatay, her iki tanıtım günlerinin de oldukça verimli geçtiğini ifade etti.

Düzenlenen toplantı, kurul üyelerinin gündem konularıyla ilgili fikir alışverişinde bulunmasıyla sona erdi.