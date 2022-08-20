Vali Çağatay, 1071 etkinlikleri öncesi Ahlat’ta incelemelerde bulundu

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Malazgirt Zaferi’nin 951. yıldönümü dolayısıyla Ahlat’ta düzenlenecek olan 1071 etkinlikleri öncesinde Ahlat ilçesinde incelemelerde bulundu.

İlk olarak şenliklerin yapıldığı, Türkiye’nin ikinci Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük millet bahçesi olma özelliği taşıyan Çarho mevkiinde bulunan 1071 Millet Bahçesini ziyaret eden Vali Çağatay, hazırlıklar hakkında Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ’dan bilgi aldı. 1071 Millet Bahçesini akabinde Ahlat Belediyesi tarafından yaptırılan Ahmet Ahlatcı Konukevi’nin devam eden çalışmaları inceleyen Vali Oktay Çağatay, Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban’dan 15 odalı Konukevi hakkında bilgiler alarak, konukevi inşaatında çalışan işçilere kolaylıklar diledi.

Çağatay daha sonra ise Sahil Güvenlik Komutanlığının Van Gölü’nde de 1 Eylül itibariyle konuşlanmaya başlaması ile başlayan süreçte 2 Ağustos itibariyle görevlerine başlayan Ahlat Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığını ziyaret etti. Ahlat Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Teğmen Bilgehan Loğoğlu tarafından karşılanan Vali Oktay Çağatay, Teğmen Loğoğlu’na yeni görevlerinde başarılar diledi.

Vali Oktay Çağatay son olarak ise İl Özel İdaresi tarafından yapımı tamamlanan ve Gençlik ve Spor Müdürlüğünün hizmet vereceği Ahlat Gençlik Kampı Sosyal Tesisleri’nde incelemelerde bulundu. 11 bin metre kare alan içerisinde 8 adet bungalov ev, 1 adet sentetik halı saha, 2 adet basketbol ve voleybol sahaları, 1 adet kort tenisi sahası ve 1 mini iskelenin bulunduğu kampta incelemelerde bulunan Vali Oktay Çağatay, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ve İl Gençlik ve Spor Müdürü Bilal Elkatmış’tan tesis hakkında bilgiler aldı.

Vali Oktay Çağatay’a incelemeler sırasında Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ve Kimlik Kartları Daire Başkanı Mehmet Çağrı Özpolat eşlik etti.