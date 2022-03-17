UMKE’den AFAD gönüllülerine ilk yardım eğitimi

Bitlis Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gönüllü üyelerine ilk yardım eğitimi verildi.

Bitlis’te UMKE ekibi tarafından bir afet ve kaza anında yapılması gerekenler AFAD gönüllülerine anlatılarak ilk yardım eğitimi verildi. İlk etapta 25 AFAD gönüllüsünün katıldığı ilk yardım eğitiminin 17-18 Mart tarihleri arasında verileceği belirtildi. İki günlük eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika ve ilk yardım katları verileceği belirtildi.

Afetlerde ilk yardım eğitiminin her zaman önemli olduğunu belirten AFAD Gönüllüsü Emrah Kendilci, “Yaklaşık iki yıldır AFAD gönüllüsü olarak eğitimlere katılıyorum. Bugün ki eğitimimiz UMKE tarafından verilen ilk yardım eğitimidir. Afetlerde herhangi bir tehlike altında ilk yardım eğitimi her zaman önemlidir. Bu eğitimleri mümkün mertebe kavramaya çalışıyoruz. İnşallah başarılı olacağız ve eğitimimizi tamamlayacağız” dedi.