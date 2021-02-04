banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Meral Akşener Ankara Adliyesi’nde ifade verecek
Meral Akşener Ankara Adliyesi’nde ifade verecek
Altın ve gümüş piyasasında neler oluyor?
Altın ve gümüş piyasasında neler oluyor?
HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?
HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?
'159 kişiden 79'unun terör irtibatı tespit edildi'
'159 kişiden 79'unun terör irtibatı tespit edildi'

TUTAP İl Temsilcisi Şahin’den turizm değerlendirmesi

Turizm Tanıtma Platformu (TUTAP) Bitlis İl Temsilcisi Cengiz Şahin, ülke turizmi ve Bitlis genelinde yürütülecek çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

BİTLİS 04.02.2021, 17:50
4
TUTAP İl Temsilcisi Şahin’den turizm değerlendirmesi

Turizm Tanıtma Platformu (TUTAP) Bitlis İl Temsilcisi Cengiz Şahin, ülke turizmi ve Bitlis genelinde yürütülecek çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin saygınlığının turizmin yaygınlığı ile artacağına dikkat çeken Cengiz Şahin, “Hiçbir siyasi ve ticari yapılanması olmayan TUTAP, 2021 yılında birçok önemli proje ile ülkemizin tanıtımına ara vermeden devam edecektir. İlimizde bulunan tüm turizm destinasyonları ile turizm çeşitliliğimizin hak ettiği düzeyde tanıtılmasına yoğun bir şekilde ağırlık vereceğiz. Turizm ve Tanıtma Platformu, ülkemizin uluslararası alanda hak ettiği düzeyde tanıtılması adına çalışmalar yapmakta ve projeler üretmektedir. Bizlerde bu tanıtım seferberliğinin bir neferi olarak; açık hava müzesi konumunda olan kadim ilimizi başta ülkemizde daha sonra da tüm dünyaya tanıtmak için dur durak bilmeden tüm turizm erkleri ile tanıtım seferberliğindeyiz” dedi.

“Bitlis’imize ne yapılsa azdır” sloganı ile Bitlis’i hak ettiği yere taşımak için yediden yetmişe herkesin üzerimize düşen görevleri eksiksiz yerine getirmesi gerektiğini belirten Şahin, “Çünkü kaybedecek bir günümüz değil bir dakikamız bile yoktur. Kadim şehrimiz; özellikle turizmde Doğu Anadolu’nun parlayan yıldızı konumundadır. Sağlık ve termal, kış ve yaz, yayla, mağara, av, kongre ve inanç turizmiyle hava sporları, dağcılık, akarsu-rafting turizmi, su altı dalışı, kuş gözlemciliği ve gastronomi ile hemen hemen tüm turizm çeşitliliğine sahip ilimizi bizlere sadece elbirliği ile tanıtmak kalıyor. Dünyanın ikinci büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölümüz, Anadolu’nun kapısı olan Ahlat’taki Selçuklu Mezarlıkları (2.Göktürk yazıtları- Kubettül İslam), Harabe Şehir, Kuş Cenneti, Türkiye’deki volkanik dağlar arasında yükseklik bakımından 2. sırada yer alan Süphan Dağı ve zirvesindeki Arın Gölü, Adilcevaz ilçemizdeki manastır, kiliseler, camiler ve kalesi, Bitlis merkez açık hava müzesi kalesi, Bitlis evleri, kümbetleri, köprüleri, Tatvan ilçemizdeki Elaman Hanı ve Kalesi, kiliseleri ve jeotermal suyu, Güroymak ilçemizdeki Budaklı kaplıcası, Bitlis merkezle beraber Hizan ilçemiz inanç turizmi merkezi, Mutki ilçemiz şelalesi ve doğası ile tam bir turizm merkezi konumundadır. Van Gölü’nde eşsiz dalış sporu, endemik bitki çeşitliliği gibi kadim şehrimizle alakalı turizm unsurlarını ayrı ayrı saymaya kalksak turizmle alakalı güzellikleri anlatmaya sayfalar yetmez. Misafirperverlik ve onlarca çeşit yöresel lezzetleri anlatmaya gerek yok. Pandemi sürecinin sona ermesinden hemen sonra sizleri bu güzellikleri yerinde görüp, gezmeye ve enfes lezzetleri tatmaya bekliyoruz. ‘Türkiye dünyada birinci’ sloganımız ile Türkiye’mizin sahip olduğu kültürel, tarihsel ve doğal zenginliklerini, dünya miras alanlarını doğru mecralarda, kaliteli materyallerle hedef kitlelere tanıtarak, turizmin ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı sağlaması en önemli hedefimizdir. Bu sayede ekonomik katkının yanı sıra Türkiye’nin vizyonuna pozitif katkı sunmak büyük önem arz etmektedir. Birçok turizm çeşitliliğine sahip olmanın avantajlarının yanı sıra, ülkemizin stratejik bir bölgede yer alması, farklı yaptırım senaryoları ile turizmimizin gelişiminin engellenmesi gayretleri, maalesef dezavantajlarımızdır. Türkiye olarak bu kadar zenginliğimizin yanı sıra ulaşım, konaklama, tesisleşme ve misafirperverliğimizde gösterdiğimiz başarı da en önemli avantajlarımızdır. TUTAP olarak 2016 yılında dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı ile birlikte başlattığımız tanıtma seferberliğimizin temel amacı, ülkesine sevdalı her vatandaşımızın birer kültür ve turizm elçisi olması, önce ülkesini çok iyi tanıyan, sonrasında tanıtan donanıma ve bilgiye sahip olmalarını sağlamaktır. Türkiye’mizin tanıtımında kendi insanlarımızın bu konuda donatılması neticesinde, devlet kurumlarımızın ülke tanıtımındaki yükünü hafifleteceği gibi farklı mecralarda topyekun sahip olduğumuz zenginliklerin tanıtılması adına bir heyecan oluşacaktır. Bu kapsamda Türkiye’mizin sevilen, sayılan ve verdikleri mesajlara itimat edileceğine inandığımız değerli şahsiyetlerin yer aldığı kısa filmler hazırlanmaktadır. 2021 yılı içerisinde ulusal ve yerel TV’lerin yanı sıra sosyal medya platformlarında yayınlanacak bu filmler neticesinde, kendi insanlarımızın, Türkiye sevdalısı yabancı dostlarımızın daha duyarlı olarak projeye destek vereceklerini ve oluşturacağımız milli heyecan neticesinde, turizm hedeflerimize ulaşılmasına katkı sağlanacağına yürekten inanıyoruz. TUTAP bu yıl içerisinde UNESCO’da yer alan tüm unsurlarımızın yer aldığı tanıtım materyallerini de beş dilde hazırlayarak, farklı iletişim yöntemleri ile kendi insanlarımıza ulaştıracaktır. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ülkemizin tanıtımında duyarlı olan, destek veren ve bu heyecanı bizlerle paylaşarak katkı sunan herkese teşekkür eder, saygılar sunarım” şeklinde konuştu.
Yorumlar (0)
14°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 22 48
2. Galatasaray 22 45
3. Beşiktaş 22 45
4. Alanyaspor 22 38
5. Trabzonspor 21 36
6. Hatayspor 22 35
7. Gaziantep FK 22 35
8. Karagümrük 22 34
9. Antalyaspor 22 30
10. Malatyaspor 21 28
11. Kasımpaşa 22 26
12. Rizespor 22 26
13. Göztepe 21 25
14. Sivasspor 22 25
15. Konyaspor 21 24
16. Başakşehir 22 24
17. Kayserispor 22 23
18. Erzurumspor 22 21
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 21 18
21. Denizlispor 21 17
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 19 40
3. Samsunspor 19 37
4. Adana Demirspor 19 34
5. Tuzlaspor 19 33
6. Altay 19 32
7. Ankara Keçiörengücü 19 31
8. Altınordu 19 31
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 19 27
11. Adanaspor 19 24
12. Ümraniye 19 21
13. Boluspor 19 19
14. Akhisar Bld.Spor 19 19
15. Menemen Belediyespor 19 19
16. Balıkesirspor 19 16
17. Ankaraspor 19 13
18. Eskişehirspor 19 4
Takımlar O P
1. Man City 21 47
2. M. United 22 44
3. Leicester City 22 42
4. Liverpool 21 40
5. West Ham 21 35
6. Tottenham 20 33
7. Chelsea 21 33
8. Everton 19 33
9. Aston Villa 19 32
10. Arsenal 22 31
11. Leeds United 20 29
12. Southampton 21 29
13. Crystal Palace 22 29
14. Wolverhampton 22 26
15. Newcastle 22 22
16. Burnley 21 22
17. Brighton 21 21
18. Fulham 21 14
19. West Bromwich 22 12
20. Sheffield United 22 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Barcelona 20 40
3. Real Madrid 20 40
4. Sevilla 20 39
5. Villarreal 21 35
6. Real Sociedad 21 32
7. Real Betis 21 30
8. Granada 21 29
9. Levante 20 26
10. Celta de Vigo 21 25
11. Athletic Bilbao 20 24
12. Getafe 20 24
13. Cádiz 21 24
14. Valencia 21 23
15. Eibar 21 20
16. Real Valladolid 21 20
17. Osasuna 21 19
18. Deportivo Alaves 21 19
19. Elche 19 17
20. Huesca 21 16