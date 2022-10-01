Topraktan gelen bereket

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Adilcevaz ilçesindeki çiftçiler, tarlada ürettikleri organik sebze ve meylerini yol kenarında satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Adilcevazlı çiftçiler, Süphan Dağı eteğinde, Van Gölü kısışında tarlalarında organik olarak ürettikleri tarım ürünleri yol kenarında, çevre il ve ilçelerinde satarak ev bütçesine katkı sağlıyorlar. Tarlasında ürettiği sebzeleri yol kenarında satış yapan Osman Kayaer, Adilcevaz’ın toprağının zengin ve verimli olduğunu söyledi. Nedeni ise güzel aromasını bir yandan Van Gölü’nden, diğer yandan da Süphan Dağı’ndan aldığını ifade eden Kayaer, “Ayrıca ürünlerimiz hep organiktir. Ürünlerimiz organik olduğundan dolayı vatandaşlardan rağbet görüyor. Bize bu ürünlerimizi Adilcevaz-Erciş karayolu üzerinde yaptığımız stantta satıyoruz. Bu bizim için aile bütçemize bir katkıdır” dedi.