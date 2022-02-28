banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Pistler doldu taştı, otellerde yer kalmadı
Pistler doldu taştı, otellerde yer kalmadı
Ukrayna’dan Türkiye’ye kaçış 3’üncü gününde
Ukrayna’dan Türkiye’ye kaçış 3’üncü gününde
28 Şubat mağduriyetini ispatlayamıyor
28 Şubat mağduriyetini ispatlayamıyor
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?

Tatvanlı minik tekvandocular kuşak bağladı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde tekvando kuşak sınavında başarı elde eden 72 minik öğrenciye törenle yeni kuşakları bağlandı.

BİTLİS 28.02.2022, 10:57
Tatvanlı minik tekvandocular kuşak bağladı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde tekvando kuşak sınavında başarı elde eden 72 minik öğrenciye törenle yeni kuşakları bağlandı.

7’den 70’e her yaştan sporcuyu bünyesinde barındıran Tatvan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, 72 tekvando öğrencisi için kuşak bağlama töreni düzenledi. İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü spor salonunda düzenlenen törende, 27 filiz sporcu ilk defa spor ile buluşurken, toplamda 72 sporcu ise yeni kuşaklarını bağlayarak geleceğe bir adım daha attı.

Antrenör Sezer Köksal eşliğinde eğitim alan 72 sporcu için yapılan törene Tatvan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Ak, minik tekvandocular ve velileri katıldı.

Bugüne kadar yapılan en yüksek ve verimli kuşak töreni olduğunu belirten tekvando antrenörü Sezer Köksal, “Bugün, yılda 3 defa yapılan kuşak bağlama törenimiz vardı. İlk dönemi gerçekleştirdik. Toplamda 72 sporcumuz kuşak törenine katıldı. Kırmızı ve siyah kuşaklarımızdan sonra kuşaklarımız federasyon tarafından il dışında belli bölgelerde veriliyor. Bugün itibariyle filiz olarak şu anda 27 sporcumuz ilk kez hayatında spor ile buluştu. 15 yeni sporcumuzun ilk senesi. Arkasından şu andaki gruplarımızda yaklaşık 2 senelik sporcularımız var. Tabi bunların hepsi mavi ve kırmızı kuşakları olmadan maça gidilmesi imkânsız. Önümüzdeki hafta 8 sporcu ile bölge yarışmalarına katılacağız. Elimizden geldiği kadar Bitlis’te tekvando sporunu geliştirmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar yaptığımız en yüksek ve verimli kuşak töreniydi. Desteklerinden dolayı il müdürümüze, şube müdürümüze ve ilçe müdürümüze çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel günler bizi bekliyor” dedi.

Yapılan etkinlikte hem sporcular hem de velilerin mutlu olduğunu dile getiren baba Rehber Tarhan ise “Bugün tekvandoda kuşak bağlama törenine katıldık. Yapılan etkinlikte gayet mutlu ve başarılı olan öğrencilerimiz var. Bu durumda herkes sevinçli ve çocuklarının bir yerlere gelebilmesi için bir spor dalında lisans alması herkese tavsiye ediliyor. Oğlum Hamza’nın bu alana bayağı bir ilgisi olduğu için gerek okulda, gerek evde ve spor salonunda çok iyi dereceler ve başarılar elde edeceğini düşünüyoruz. Bu yolda başaracağına inanıyoruz. İnandığımız için de spora devam ediyoruz. Herkese tavsiye diyoruz” ifadelerini kullandı.

3 çocuğunu da tekvandoya gönderdiğini ve gelişimlerinde ilerleme olduğunu söyleyen anne Zeynep Gürbüz de “Bugün kuşak bağlama törenine katıldık. Mutluyuz. Tekvando fiziksel ve bedensel olarak çocukları geliştirmekte ve teknik bir spordur. Vücutlarını kontrol edebilmeyi öğreniyorlar. Ayrıca burada sosyolojik ve fizyolojik birçok değerleri öğreniyorlar. Çocukların gelişimi açısından gönderiyoruz ve çok severek geliyorlar. 3 çocuğumu da tekvandoya gönderiyorum. Gelişim olarak bayağı bir ilerleme kat ettiler” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Adana Demirspor 27 45
5. Beşiktaş 27 44
6. Fenerbahçe 26 43
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 26 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 24 34
11. Keçiörengücü 25 34
12. Gençlerbirliği 26 33
13. Tuzlaspor 24 31
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 25 29
16. Denizlispor 26 27
17. Bursaspor 24 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Aston Villa 25 30
13. Leicester City 23 27
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 24 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Villarreal 26 42
7. Real Sociedad 25 41
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 25 26
17. Granada 25 24
18. Deportivo Alaves 26 21
19. Cadiz 25 20
20. Levante 26 18