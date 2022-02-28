Tatvanlı minik tekvandocular kuşak bağladı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde tekvando kuşak sınavında başarı elde eden 72 minik öğrenciye törenle yeni kuşakları bağlandı.

7’den 70’e her yaştan sporcuyu bünyesinde barındıran Tatvan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, 72 tekvando öğrencisi için kuşak bağlama töreni düzenledi. İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü spor salonunda düzenlenen törende, 27 filiz sporcu ilk defa spor ile buluşurken, toplamda 72 sporcu ise yeni kuşaklarını bağlayarak geleceğe bir adım daha attı.

Antrenör Sezer Köksal eşliğinde eğitim alan 72 sporcu için yapılan törene Tatvan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Ak, minik tekvandocular ve velileri katıldı.

Bugüne kadar yapılan en yüksek ve verimli kuşak töreni olduğunu belirten tekvando antrenörü Sezer Köksal, “Bugün, yılda 3 defa yapılan kuşak bağlama törenimiz vardı. İlk dönemi gerçekleştirdik. Toplamda 72 sporcumuz kuşak törenine katıldı. Kırmızı ve siyah kuşaklarımızdan sonra kuşaklarımız federasyon tarafından il dışında belli bölgelerde veriliyor. Bugün itibariyle filiz olarak şu anda 27 sporcumuz ilk kez hayatında spor ile buluştu. 15 yeni sporcumuzun ilk senesi. Arkasından şu andaki gruplarımızda yaklaşık 2 senelik sporcularımız var. Tabi bunların hepsi mavi ve kırmızı kuşakları olmadan maça gidilmesi imkânsız. Önümüzdeki hafta 8 sporcu ile bölge yarışmalarına katılacağız. Elimizden geldiği kadar Bitlis’te tekvando sporunu geliştirmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar yaptığımız en yüksek ve verimli kuşak töreniydi. Desteklerinden dolayı il müdürümüze, şube müdürümüze ve ilçe müdürümüze çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel günler bizi bekliyor” dedi.

Yapılan etkinlikte hem sporcular hem de velilerin mutlu olduğunu dile getiren baba Rehber Tarhan ise “Bugün tekvandoda kuşak bağlama törenine katıldık. Yapılan etkinlikte gayet mutlu ve başarılı olan öğrencilerimiz var. Bu durumda herkes sevinçli ve çocuklarının bir yerlere gelebilmesi için bir spor dalında lisans alması herkese tavsiye ediliyor. Oğlum Hamza’nın bu alana bayağı bir ilgisi olduğu için gerek okulda, gerek evde ve spor salonunda çok iyi dereceler ve başarılar elde edeceğini düşünüyoruz. Bu yolda başaracağına inanıyoruz. İnandığımız için de spora devam ediyoruz. Herkese tavsiye diyoruz” ifadelerini kullandı.

3 çocuğunu da tekvandoya gönderdiğini ve gelişimlerinde ilerleme olduğunu söyleyen anne Zeynep Gürbüz de “Bugün kuşak bağlama törenine katıldık. Mutluyuz. Tekvando fiziksel ve bedensel olarak çocukları geliştirmekte ve teknik bir spordur. Vücutlarını kontrol edebilmeyi öğreniyorlar. Ayrıca burada sosyolojik ve fizyolojik birçok değerleri öğreniyorlar. Çocukların gelişimi açısından gönderiyoruz ve çok severek geliyorlar. 3 çocuğumu da tekvandoya gönderiyorum. Gelişim olarak bayağı bir ilerleme kat ettiler” şeklinde konuştu.