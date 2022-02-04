Tatvanlı gençler Ana Lig’e hazırlanıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Ana Lig müsabakalarına katılacak olan Tatvanlı hentbolcular, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tatvan Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu’nda, antrenör Ayşe Şirin’in gözetiminde hazırlıklarını sürdüren genç hentbolcular, gelecekte Bitlis’i daha iyi temsil etmek için ter döküyor. Korona virüs salgınından dolayı tedbirleri de elden bırakmayan sporcular, performanslarıyla göz dolduruyor,

Açıklamalarda bulunan Ayşe Şirin, antrenmanlarının devam ettiğini belirterek, “Bakanlığımız 12-13 yaş grubu ile bu sene pandemi koşulları devam etmezse maçları düzenlemeyi düşünüyorlar. Biz de alt yapılara hazırlık yapmayı düşünüyoruz. Antrenmanlarımız verimli şekilde geçiyor. İnanılmaz bir potansiyel var. Bu potansiyeli spor üzerine değerlendirmek istiyorum. Tüm il ve ilçedeki öğrencileri, velileri ve herkesi bütün spor branşlarına davet ediyorum. Sporun çocukların sağlığı ve fiziksel açıdan da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bize antrenmanlarımızda destek veren Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, ilçe müdürlüğüne ve destek veren herkese teşekkür ederim. 30’a yakın sporcumuz var tabi 15 tatili de fırsat bilip sporcuların hepsini salonlara davet ediyoruz. Çocukların bir kısmı liglere hazırlanırken bir kısmı da alt yapıdaki maçlara hazırlanıyor. Hafta içi her gün antrenmanlarımız devam etmektedir. Antrenmanda ilk olarak çocukların fiziksel sağlığını korumak amaçlı ısınma hareketleri yapıyoruz. Daha sonra kendi branşımıza özgü hareketlerle devam edip maçla sonlandırıyoruz” dedi.

Sporculardan Yasemin Çelebi ise, “Hentbola geldiğimde ilk başta oynayamayacağım için çok korkmuştum. Alıştığım için artık korkmuyorum. İnşallah büyüdüğüm zaman yıldızlar gibi güzel oynayabilirim” şeklinde konuştu.

Buradaki amacının alt yapıdaki maçlara katılarak Bitlis’e başarı kazandırmak olduğunu söyleyen İsmail Özdemir, “Hentbolu çok seviyorum. 4 yıldır da devam ediyorum. Gelişmeler kat etmeye de devam edeceğim. Hocamı çok seviyorum. Hocama minnet duyuyorum. Buradaki amacım, alt yapılara katılıp maçlara çıkabilmek ve Bitlis’e gurur kazandırabilmektir” diye konuştu.