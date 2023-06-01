Tatvan’daki tahıl üretim alanlarında hastalık kontrolleri yapıldı
BİTLİS’İN TATVAN İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İLÇEDE BULUNAN TAHIL ÜRETİM ALANLARINDA PAS HASTALIĞI VE DİĞER MANTARİ HASTALIKLARIN KONTROLÜ YAPILDI.
BİTLİS 01.06.2023, 11:09
Bitlis’in Tatvan Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan tahıl üretim alanlarında pas hastalığı ve diğer mantari hastalıkların kontrolü yapıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince gerçekleştirilen kontrollerde, tahıl üretim alanlarına ciddi zararlar veren pas hastalığı ve diğer mantari hastalıkların kontrolü yapılarak, gerekli numuneler alındı. Üreticilerin de bilgilendirildiği kontrollerde, gerekli önlemlerin alınması için çalışma başlatıldı.