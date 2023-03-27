Tatvan’daki muhtarlar sağlık alanında bilgilendirildi

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğünü ziyaret eden mahalle ve köy muhtarları bilgilendirildi.

Tatvan ilçesinde bulunan ve bünyesinde diyetisyen, psikolog, diş hekimi, uzman hekimler ve konusunda uzman sağlık çalışanlarının görev yaptığı Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğünü, mahalle ve köy muhtarları ziyaret ederek, sağlık çalışanları tarafından bilgilendirildi. Yapılan ziyarette muhtarlara sinevizyon ile sağlık merkezinin gayeleri anlatıldıktan sonra bünyesinde bulunan poliklinikler tek tek gezilip bilgiler verildi. Ziyaretin ardından hatıra fotoğrafı çeken muhtarlar, sağlık müdürlüğünden ayrıldı.

Ziyarette bulunan heyet adına açıklamalarda bulunan Tatvan Köy Muhtarları Dernek Başkanı Mahir Akhan, “Bugün sağlık müdürlüğümüzü ziyarette bulunduk. Müdürlüğümüzü gezdik ve birimler hakkında bilgiler aldık. Her şey için çok teşekkür ederiz” dedi.