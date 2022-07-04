banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 9,3 geriledi
Otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 9,3 geriledi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Cem Bölükbaşı, Silverstone yarışlarını tamamladı
Cem Bölükbaşı, Silverstone yarışlarını tamamladı
Uzmanlar maymun çiçeği virüsüne karşı hamileleri uyardı
Uzmanlar maymun çiçeği virüsüne karşı hamileleri uyardı

Tatvan’daki 3 köyde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan 3 köy ve mezralarındaki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

BİTLİS 04.07.2022, 15:52
Tatvan’daki 3 köyde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan 3 köy ve mezralarındaki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Tatvan ilçesi sınırları içerisinde bulunan; Sallıca, Özekli ve Teknecik köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 3 Temmuz 2022 Pazar günü saat 12.00’dan itibaren ilan edilen ‘Sokağa Çıkma Yasağı’, 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü saat 16.00’dan itibaren kaldırılmıştır” denildi.

Yorumlar (0)
28°
açık