Tatvan’da yüzbinlerce kitap okur severler ile buluşuyor

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından ilki düzenlenecek olan Tatvan Doğu Anadolu 1. Kitap Fuarı başlıyor.

Tatvan Belediyesi tarafından 2-11 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek kitap fuarına sayılı günler kalırken ilki düzenlenen fuarın etkinlik programı açıklandı. 10 gün boyunca sürecek fuarda söyleşiden şiir dinletisine, çocuk kültür etkinliklerinden imza günlerine binlerce kitap, 120’den fazla yazar, şair, konuşmacı, gazeteci ve sanatçılar kitapseverler ile buluşacak. Tatvan Belediyesi tarafından ilk kez kapıları açılacak fuarın detaylarını açıklayan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani düzenlenecek fuarın Doğu Anadolu Bölgesi’nin en gözde fuarı olacağını söyledi. Tatvan’a bir kitap fuarı kazandıracaklarından dolayı heyecan duyduklarını ifade eden Başkan Geylani, “Yeni Yüzyıl’da yüzbinlerce okuru, kitaplarla buluşturacağız. Tatvan’da ilkini düzenleyeceğimiz kitap fuarı için hazırlıklarımızı bitirdik. ’En İyi Dost Kitaptır’ temasıyla gerçekleşecek fuarımızda 100’lerce yayınevi, 120’den fazla yazar, şair, konuşmacı, Yüz binlerce kitap, gazeteci, konuşmacı ve sanatçıların yer alacağı Fuara Yüzbinlerce ziyaretçinin yoğun ilgi göstermesini bekliyoruz” dedi.

"Yeni yüzyılda yüzbinlerce kitabı yüzbinlerce okuyucu ile buluşturuyoruz”

Fuara katılacak konukları açıklayan Başkan Geylani, İhsan Süreyya Sırma, Gülşen Gazal, Fatih Duman, Serdar Tuncer, Vehbi Vakkasoğlu, Yasin Aktay, Ahmet Bulut, Halit Ertuğrul, Mustafa Armağan, Osman Bostancı, Yusuf Kaplan, Sıtkı Aslanhan, Nihat Hatipoğlu, Ahmet Şimşirgil’ün yanı sıra çok sevilen yazar ve şairlerin de çeşitli etkinliklerle ziyaretçilerle buluşacağını belirterek, Yeni yüzyılda yüzbinlerce kitabı yüzbinlerce okuyucu ile buluşturuyoruz” diye konuştu.

Fuar çerçevesinde 10 gün boyunca çeşitli etkinlikler ile kitapları okur severlerle buluşturacağını belirten Geylani, "Sadece Bitlis’ten değil çevre illerden ve bölgeden de Fuarımızın yoğun ilgi görmesini bekliyoruz. Birbirinden değerli isimleri Tatvan’da ağırlayacağız. Tüm okur severleri fuara davet ediyoruz" dedi.

“Bin öğrenciye hediye kitap çeki hediye edilecek”

Fuar öncesinde Tatvan’da eğitim gören yaklaşık bin öğrenciye, kitap alabilmesi için hediye kitap çeki dağıtılacağını, ayrıca fuar boyunca çekilişle okurlara kitaplar hediye edileceği ifade edildi.