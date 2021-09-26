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Tatvan’da trafik kazası: 7 yaralı

Bitlis’te kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

BİTLİS 26.09.2021, 23:27
Tatvan’da trafik kazası: 7 yaralı

Bitlis’te kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bitlis-Tatvan kara yolu üzerinde meydana geldi. Göçerlerin malzemelerini taşıyan ve sürücüsü belirlenemeyen 13 AC 580 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CUR 138 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet yolun kenarındaki tarlaya uçtu. Olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD, Jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 kişi ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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