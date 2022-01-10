Tatvan’da tiyatro oyununa yoğun ilgi

Sabahattin Ali’nin tiyatroya uyarlanan ölümsüz eseri “Kürk Mantolu Madonna” Bitlis’in Tatvan ilçesinde yoğun ilgi gördü.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde üç gün boyunca sergilenen “Kürk Mantolu Madonna” isimli tiyatro oyunu yoğun ilgi gördü. İkinci gününde Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir ve Tatvan Belediye Başkanı M. Emin Geylani’nin de izlediği tiyatro oyunu önümüzdeki haftalarda çevre illerde ve sonrasında da tekrar Tatvan’da sergilenecek.